Зеленский обсудил с Макроном «дипломатические перспективы»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном дипломатические перспективы, шаги по «давлению» на Россию и приближению мира. Публикация появилась в Telegram-канале главы Украины.

«Эммануэль четко знает все детали того, какие сейчас есть дипломатические перспективы. И важно, чтобы мы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами», — написал Зеленский.

По его словам, позиция заключается в том, что «Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение».

Президент Украины также сообщил, что проинформировал Макрона о ситуации на поле боя и о «ключевых угрозах». Кроме того, стороны обсудили потребность Киева в дополнительных системах ПВО, указал Зеленский.

До этого Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине.