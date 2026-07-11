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Политика

МИД Северной Кореи обвинил НАТО в поддержке неонацистов

МИД КНДР: НАТО провоцирует нестабильность, поддерживая неонацистов
Global Look Press

НАТО планомерно ухудшает ситуацию в области безопасности в Европе, поддерживая неонацистские силы. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

»... НАТО систематически ухудшает ситуацию в сфере безопасности в Европе посредством безрассудного продвижения на восток и расширения поддержки неонацистских сил, перекладывая ответственность за это на другие страны», — отметил дипломат.

По его словам, своими действиями альянс также создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломат добавил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сознательно придирается к нормальному развитию отношений между суверенными государствами, включая КНДР, открыто демонстрируя намерение НАТО усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представитель МИД КНДР указал, что провокационные шаги Североатлантического альянса ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Рютте ранее заявил, что Китай «продолжает модернизировать свои силы и расширять свои возможности в ядерной сфере», как и КНДР, которая «наращивает свою ядерную программу и получает ценный опыт от поддержки российских военных действий на Украине». В ответ на это, Пекин предложил НАТО изменить свое восприятие Китая, вспомнить, что оно является региональным оборонительным объединением с четкими границами, и прекратить раздувать «китайскую угрозу».

Ранее Рютте призвал НАТО беспокоиться из-за сотрудничества РФ с Китаем и КНДР.

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