Рютте призвал членов НАТО беспокоиться из-за сотрудничества РФ с двумя странами

Генсек НАТО Рютте: сотрудничество России с КНР и КНДР должно беспокоить альянс

НАТО должно беспокоить сотрудничество России с Китаем и КНДР. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Guardian.

По словам Рютте, Россия вкладывает «почти половину своего национального бюджета» в оборону, Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы и расширять ядерный потенциал «без прозрачности», а КНДР поддерживает Москву.

«Мы должны сохранять бдительность. Эти страны все чаще сотрудничают друг с другом, и это должно нас всех беспокоить, потому что, уверяю вас, они не преследуют наших интересов», — отметил он.

В сентябре 2025 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, Китай и КНДР сотрудничают во благо друг друга, а не против кого-то.

В июне 2026 года Россия и Китай выступили против жестких экономических санкций, применения силы и других создающих угрозы методов для Северной Кореи. А в мае Пекин и Москва высказались против давления на КНДР.

В июле журнал Foreign Affairs (FA) писал, что Россия, Китай, КНДР и Иран не состоят в формальном блоке, что делает их взаимодействие более опасным для США.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине