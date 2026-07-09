В Пекине потребовали от НАТО прекратить раздувать «китайскую угрозу»

НАТО следует изменить свое восприятие Китая и прекратить раздувать «китайскую угрозу». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать заявления относительно Китая, сделанные в ходе саммита НАТО, состоявшегося 7-8 июля в Анкаре.

Мао Нин отметила, что Североатлантический альянс позиционируется как региональное оборонительное объединение с четко определенными обязанностями и географическими границами, и ему следует прекратить использовать КНР в качестве предлога по любому случаю.

Дипломат подчеркнула, что Китай всегда был силой, которая способствовала миру во всем мире, страна никогда не угрожала другим государствам и тем более не представляла вызовов безопасности для евроатлантического региона.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай «продолжает модернизировать свои силы и расширять свои возможности в ядерной сфере», как и КНДР, которая «наращивает свою ядерную программу и получает ценный опыт от поддержки российских военных действий на Украине».

В сентябре 2025 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, Китай и КНДР сотрудничают во благо друг друга, а не против кого-то.

Ранее Рютте призвал НАТО беспокоиться из-за сотрудничества РФ с Китаем и КНДР.