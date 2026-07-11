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Политика

В Европе снова заговорили о создании общей армии на континенте

Лидер ЕНП Вебер призвал к созданию общеевропейской армии
Jean-Francois Badias/AP

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил за создание единой армии на континенте и раскритиковал фрагментацию оборонной политики ЕС. Его слова приводит Welt am Sonntag.

Как заявил политик, в настоящее время Евросоюз «тратит миллиарды евро из денег налогоплательщиков из-за неэффективности закупок и изоляции национальных рынков оборонной продукции».

«Сейчас нам нужен единый рынок оборонной техники, общие правила экспорта и европейские структуры командования в сфере обороны — другими словами, европейская армия», — сказал Вебер.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что не поддерживает идею создания общеевропейской армии. По ее словам, важно не создавать структуры, которые могут спровоцировать путаницу, поскольку у 23 государств — членов ЕС есть своя армия и эти страны входят в НАТО.

До этого еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. По его словам, ЕС «необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас».

Ранее в Госдуме заявили о нескрываемой подготовке Запада к войне с Россией.

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