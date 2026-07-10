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Политика

В Госдуме заявили о нескрываемой подготовке Запада к войне с Россией

Депутат Колесник: Запад уже не скрывает, что готовится к нападению на Россию
Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

Страны Запада уже не скрывают, что готовятся напасть на Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник «Ленте.ру», комментируя слова премьера Нидерландов Роба Йеттена о необходимости поддерживать Украину в дальнобойных ударах по РФ.

«Это выступление нидерландского деятеля подтверждает, что Запад уже не скрывает, что под свои визги о том, что «Россия хочет на нас напасть», готовится напасть на Россию и всячески этим шумом информационным пытается это замаскировать», — сказал Колесник.

Депутат предупредил, что Россия будет реагировать «соответственно». Он призвал лидеров Нидерландов не забывать, что страна находится «ниже уровня земли, там как раз дамба», и «много не понадобится».

Парламентарий призвал воздерживаться от рискованных для собственной страны заявлений. Если Россия поверит в реальность агрессии, «всякое может случиться», констатировал Колесник.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес, ответ будет решительным и сокрушительным для инициаторов таких действий. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право отвечать на угрозы всеми имеющимися силами и средствами.

Ранее Сырский раскрыл планы ВС РФ на две области Украины.

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