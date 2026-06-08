Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Каллас отвергла идею создания общеевропейской армии

Каллас выступила против создания общей армии Евросоюза
Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общеевропейской армии. Свою позицию она обозначила во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

По ее словам, вопрос обороны является национальной компетенцией. В связи с этим Еврокомиссия пытается подтолкнуть государства — члены объединения к более тесному сотрудничеству, отметила глава евродипломатии.

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена есть своя армия. 23 государства-члена также являются членами НАТО. Если вы передадите эту армию в распоряжение НАТО, то вы не сможете использовать ее где-либо еще», — сказала верховный представитель.

Каллас добавила, что в таких условиях ЕС не сможет создать «еще одну армию». По ее словам, важно не создавать структуры, которые могут спровоцировать путаницу.

3 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против создания общеевропейской армии. По его словам, Европе необходимы объединенные батальоны быстрого реагирования на чрезвычайны ситуации, а также военные в других странах, где необходимо отстаивать свои интересы. В качестве примера он привел Ливию, где Россия создает военные базы.

Ранее в США оценили обороноспособность Европы.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!