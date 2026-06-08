Каллас отвергла идею создания общеевропейской армии

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общеевропейской армии. Свою позицию она обозначила во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

По ее словам, вопрос обороны является национальной компетенцией. В связи с этим Еврокомиссия пытается подтолкнуть государства — члены объединения к более тесному сотрудничеству, отметила глава евродипломатии.

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена есть своя армия. 23 государства-члена также являются членами НАТО. Если вы передадите эту армию в распоряжение НАТО, то вы не сможете использовать ее где-либо еще», — сказала верховный представитель.

Каллас добавила, что в таких условиях ЕС не сможет создать «еще одну армию». По ее словам, важно не создавать структуры, которые могут спровоцировать путаницу.

3 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против создания общеевропейской армии. По его словам, Европе необходимы объединенные батальоны быстрого реагирования на чрезвычайны ситуации, а также военные в других странах, где необходимо отстаивать свои интересы. В качестве примера он привел Ливию, где Россия создает военные базы.

Ранее в США оценили обороноспособность Европы.