Профессор Миршаймер: в интересах Украины как можно быстрее заключить мир с РФ

Для Украины нет смысла продолжать конфликт, в интересах республики как можно быстрее заключить мир с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он предположил, что «в какой-то момент украинцы прекратят борьбу», и «русские победят на поле боя». Профессор считает, что для Киева «продолжение конфликта не имеет абсолютно никакого смысла».

Миршаймер считает, что Запад спровоцировал конфликт с Россией вопреки интересам Украины. В интересах республики заключить «максимально выгодную сделку», однако, чем дольше длятся боевые действия, тем хуже будут условия, указал эксперт.

«Этот конфликт, с точки зрения интересов Украины, никогда не должен был начаться, и конечно, как только он начался, они должны были его прекратить», — заявил Миршаймер.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.