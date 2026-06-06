В Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия ни на йоту не отказывалась от целей СВО

Россия «ни на йоту» не отходит от своей позиции по конфликту на Украине и будет добиваться обозначенных после начала СВО целей дипломатическими или военными методами. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью ТАСС.

«Позиция России с момента начала СВО не менялась ни на йоту. Мы четко изложили цели специальной военной операции: для того, чтобы ликвидировать первопричины этого внутриукраинского кризиса. И без их ликвидации невозможен долгосрочный стабильный мир», — заявила Матвиенко.

Она напомнила, что Москва не меняла позицию, четко заявила цели и обозначила, что обязательно их добьется. Этого можно достичь как за столом переговоров, так и путем проведения СВО, подчеркнула спикер Совфеда. Эта позиция остается неизменной, констатировала Матвиенко.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский «просто начал бить по мирным».