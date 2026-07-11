Экс-дипломат Джатрас: у Запада нет стратегии в отношении конфликта на Украине

У Запада нет стратегии в конфликте на Украине. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«В чем смысл конфликта на Украине для Запада? Единственное, что я могу увидеть, это <…> , что уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение», — задался вопросом Джатрас.

По его словам, если на Украине появятся войска НАТО, то и они будут уничтожены ВС РФ. Это не имеет смысла, считает экс-дипломат. Эксперт также полагает, что появление западных войск на территории республики не изменит ход конфликта.

Джатрас подчеркнул, что у Запада «нет достаточного количества людей, чтобы ввести их туда и реально что-то изменить».

«Так что даже это не особо логично. Но это единственная стратегия, которую я вообще могу себе представить», — сказал аналитик.

4 июля президент России Владимир Путин поручил подготовить подробный анализ действий всех сторон, которые Москва считает подстрекателями боевых действий. На основе этого Москва будет принимать дальнейшие решения, отмечал его представитель Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, российский лидер также заявил, что Киев ведет информационную кампанию, распространяя слухи о своих успехах. Российский президент назвал эти заявления не соответствующими действительности.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.