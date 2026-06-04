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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп рассказал о предварительном соглашении США с Ираном

Трамп: Иран согласился работать с США над раскопками запасов урана
Manuel Balce Ceneta/AP

Предварительное соглашение Вашингтона и Тегерана предусматривает совместное извлечение урана на разбомбленных ядерных объектах Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, предполагается, что «мы в не столь отдаленном будущем займемся этим».

Трамп утверждает, что договоренность о совместном извлечении урана была достигнута.

До этого Трамп заявил в интервью газете New York Post, что переговоры Вашингтона с Ираном «быстро развиваются».

Также Трамп утверждал, что Иран действительно готов подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.

 
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