В США раскрыли подробности переговоров с Ираном по ядерной сделке

NYT: США и Иран обсуждаю т 15-летний запрет на обогащение урана в рамках сделки

Власти США и Ирана обсуждают идею 15-летнего запрета на обогащение урана в рамках переговоров по ядерной сделке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели Вашингтон и Тегеран обсуждали четыре ключевых элемента возможного соглашения, среди которых длительная приостановка обогащения урана, разбавление текущих запасов элемента, демонтаж ядерных объектов Ирана и соглашение Тегерана на незапланированные инспекции. В Белом доме рассчитывают, что эти пункты позволят остановить иранскую ядерную программу примерно на 15 лет.

Источники отметили, что в настоящее время стороны затрагивают лишь предварительные контуры возможного соглашения. Дальнейший ход переговоров остается неопределенным на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из материала.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное соглашение Вашингтона и Тегерана предусматривает совместное извлечение урана на разбомбленных ядерных объектах Ирана. По его словам, предполагается, что стороны «в не столь отдаленном будущем займутся этим».

Ранее Путин высказался о причинах конфликта США и Ирана.