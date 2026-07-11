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Политика

Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом сообщили в МИД РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

В дипведомстве отметили, что Россия намерена «предпринимать максимальные усилия» для продвижения инициативы, поскольку НПОК поспособствует сохранению космоса свободным от любых видов оружия. Москва ценит конструктивную позицию и положительный вклад многих стран в прошедшую дискуссию по теме, добавили в МИД РФ.

В мае сообщалось, что страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступают против восстановления политики «звездных войн».

До этого замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Константин Воронцов предупредил, что усилия США по проекту новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол» являются наглядным примером взятия курса на размещение оружия в космосе.

Ранее эксперт заявил, что Россия соразмерно ответит, если США выведут оружие в космос.

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