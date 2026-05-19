Страны ОДКБ выступили против милитаризации космоса

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступают против восстановления политики «звездных войн». Об этом заявил председатель Постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев, передает РИА Новости.

По его словам, отправка оружия в космос может привести к новой угрозе безопасности. Поэтому ОДКБ выступает против политики «звездных войн», подчеркнул Васильев.

Дипломат уточнил, что в настоящее время в организации идет работа над проектом заявления глав МИД стран — членов ОДКБ по недопущению гонки вооружений в космосе.

До этого замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Константин Воронцов предупредил, что усилия США по проекту новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол» являются наглядным примером взятия курса на размещение оружия в космосе.

Ранее эксперт заявил, что Россия соразмерно ответит, если США выведут оружие в космос.