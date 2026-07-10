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Политика

Вучич рассказал, когда уйдет в отставку

Вучич заявил, что уйдет после назначения парламентских выборов в Сербии
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в стране.

По словам главы государства, сейчас он потихоньку выносит вещи.

«В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — сказал политик.

27 июня, выступая на митинге в Белграде, Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост и назначит досрочные выборы главы государства и членов парламента.

Политик поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он, по его словам, «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

Позднее политолог Сергей Маркелов высказал мнение, что Вучич останется влиятельным человеком в своей стране и продолжит работу на стыке национальных интересов и сотрудничества с Россией.

Ранее Вучич объявил о новой мере для усиления армии Сербии.

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