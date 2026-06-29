Политолог порасуждал о том, что изменится для России с отставкой Вучича

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о скорой отставке. По мнению эксперта, нынешний лидер останется влиятельным человеком в своей стране и продолжит работу на стыке национальных интересов и сотрудничества с Россией.

«Сербия играла в свои национальные интересы. То есть это маленькая балканская национальная республика, которая не была антироссийской. Она не была пророссийской, но она не была, прежде всего, антироссийской. Это очень важный момент. Это наша такая звездочка на Балканском полуострове», — сказал Маркелов.

При этом отставка Вучича никак не повлияет на Россию, по крайней мере сейчас, поскольку Европа не сформирована как единое целое, где один политик определяет позицию страны и всего региона, добавил он.

27 июня, выступая на митинге в Белграде, Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост и назначит досрочные выборы главы государства и членов парламента.

Политик поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он, по его словам, «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

Ранее Вучич объявил о новой мере для усиления армии Сербии.