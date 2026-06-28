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Армия

Вучич объявил о новой мере для усиления армии Сербии

Вучич: с марта 2027 года в Сербии восстановят службу по призыву
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

В ВС Сербии с марта 2027 года восстановят службу по призыву, сообщил президент страны Александар Вучич. Его слова приводит телеканал B92.

Политик отметил, что этот шаг сделает армию республики еще сильнее. Он уточнил, что срочная служба будет короткой — она продлится 75 дней.

В январе Вучич говорил о планах властей Сербии удвоить обороноспособность армии за 1,5 года. Он рассказал, что в стране намерены на 30% увеличить личный состав и на 100% (с помощью национальной и иностранной военной продукции) — огневую мощь. Президент также заявил, что в военную промышленность Сербии планируется вложить дополнительные средства.

В марте глава государства утверждал, что Хорватия, Албания и самопровозглашенная Республика Косово готовятся к нападению на страну. Для этого они якобы формируют альянс.

Ранее Вучич объявил о последних днях на посту президента.

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