В Тегеране считают, что Иран смог «разбить» США и Израиль

Иран смог «разбить» США и Израиль, несмотря на вовлечение НАТО в конфликт. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

По его словам, Иран, как и Россия, давно сталкивается с провокациями Запада.

«Американцы видят своей целью в мире вмешиваться в дела каждой независимой страны и навязывать ей войну. Похожую вещь они провернули в Иране, но иранский народ и наши вооруженные силы разбили США», — сказал Боруджерди.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана.

Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума.