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Психолог раскрыла, бывает ли послеродовая депрессия у мужчин

Психолог Полякова: у мужчины может случиться послеродовая депрессия
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Мужская послеродовая депрессия действительно существует. Это не выдумка и не признак слабости, а подтвержденный научными данными феномен. Об этом в интервью RT сообщила психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

Она отметила, что в обществе принято говорить лишь о депрессии у женщин, однако статистика показывает, что треть случаев приходится именно на молодых отцов.

«Если у женщины депрессия запускается гормональным взрывом, физическим истощением после родов и резкой перестройкой всего организма, то у мужчины корни депрессии лежат в плоскости психологии, резкого изменения уклада жизни и трансформации партнерских отношений», — объяснила специалист.

Самым действенным способом справиться с мужской послеродовой депрессией, по мнению Поляковой, становится активное включение в уход за ребенком.

Психолог, консультант бренда Paomma Анна Семененко до этого говорила, что после рождения ребенка женщина может столкнуться с сильной нагрузкой на организм и психику, на фоне которой возникнет материнское выгорание. Такое состояние, по ее словам, способно привести к серьезным последствиям.

Ранее россиянам объяснили, почему важно посещать психолога во время беременности.

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