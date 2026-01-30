Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, почему важно посещать психолога во время беременности

Врач Пуля: визиты к психологу помогут беременным подготовиться к родам
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Обязательные визиты к психологу для беременных, предусмотренные новым порядком Минздрава России, являются значимым шагом, который покажет значимость психического здоровья будущих мам. Об этом «Известиями» рассказала врач-психолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

По словам специалиста, во время беременности и послеродового периода мозг женщины перестраивается из-за гормональных изменений. Новоиспеченная мать фокусирует все свои эмоции и внимание на заботе о ребенке. Данный процесс зачастую сопровождается тревожностью, когнитивными изменениями, повышенной эмоциональностью, а также перинатальной депрессией.

Психолог отметила, что в такое время две обязательные консультации психолога становятся важным скринингом психического состояния, который поможет своевременно заметить тревожные сигналы. Первый визит во время первого триместра должен быть посвящен трансформации идентичности женщины, ее отношениям с партнером и карьере. При этом врач посоветовала посещать специалиста вместе с отцом будущего ребенка, поскольку его поддержка снижает гормон стресса у женщины.

Второй визит, который происходит в третьем триместре, помогает беременной фокусироваться на подготовке к родам и послеродовому периоду. На этом сеансе необходимо проработать страхи, которые только усиливают боль, и составить план психического благополучия всей семьи после рождения малыша.

«Между визитами и после родов следует практиковать техники саморегуляции: тренировать блуждающий нерв через глубокое диафрагмальное дыхание или напевание, что снижает фоновую тревогу, заниматься разрешенной физической активностью для выработки естественных антидепрессантов, а также фильтровать социальное окружение, избегая токсичных советов», — добавила психолог.

Напомним, обязать будущих мам минимум два раза посетить психолога предложил Минздрав в новом порядке ведения беременности. Помимо этого, в новом порядке расширены функции женских консультаций, вводятся понятия «школа для беременных» и «школа репродуктивного здоровья».

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.
 
