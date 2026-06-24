На ЗАЭС рассказали о завершении режима тишины

Локальный режим прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС), введенный для ремонта линии энергоснабжения «Днепровская», завершен. Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Согласованный локальный режим тишины закончился 23 июня», — сказала она.
Режим тишины действовал с 5 июня для ремонта одной из двух высоковольтных линий «Днепровская» после атаки дронов.
На станции рассказали, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после потери внешнего электроснабжения находится в норме.
20 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало ситуацию с ядерной безопасностью на объекте нестабильной. Заявление было сделано после того, как Запорожская АЭС в 20-й раз с начала СВО потеряла внешнее электроснабжение. Причиной отключения единственной доступной линии внешнего электроснабжения ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции», добавили в МАГАТЭ.
Ранее резервные генераторы ЗАЭС были переведены в режим дежурства.