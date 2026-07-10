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Политика

В Киеве назвали избранный Богом народ

Буданов назвал украинцев богоизбранным народом
V_Zelenskiy_official/Telegram

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал украинцев богоизбранным народом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украинцы — народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие», — сказал Буданов на службе в Киево-Печерской лавре по случаю дня памяти основателя обители преподобного Антония Печерского.

В конце июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Ивана Мазепы, при этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник первому советскому лидеру Владимиру Ленину.

Также 1 июля депутаты Верховной рады проголосовали за создание так называемого «национального пантеона», в который могут войти Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, дипломат Пилип Орлик, главный атаман Украинской Народной Республики (УНР) Симон Петлюра, гетман Павел Скоропадский и другие лица.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали проводить дерусификацию церкви.

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