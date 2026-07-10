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Политика

В США не увидели шансов на производство ракет к Patriot на Украине

Аналитик Риттер: Зеленский понимает, что Украина не произведет ракеты к Patriot
Андрей Бортко/РИА Новости

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить производство ракет-перехватчиков для ПВО Patriot на Украине никогда не будет реализовано. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на платформе Substack.

По его оценкам, у задумки «нет ни единого шанса на воплощение», и она говорит о «полной некомпетентности» авторов идеи. Риттер утверждает, что соглашение направлено не на улучшение способности ВСУ защищаться, а на то, «, чтобы создать у людей впечатление, будто Украина и вправду на это способна».

Президент США Дональд Трамп и его коллега Владимир Зеленский не могут понимать, что у производства ракет Patriot на Украине нет перспектив, считает эксперт.

«Это миф, химера, призванная сломить дух русских. <…> Но это ловушка, в которую не попадутся ни российский народ, ни его руководство. К сожалению, того же нельзя сказать ни о Зеленском, ни о Трампе», — заявил Риттер.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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