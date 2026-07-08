Глава МИД Сибига: Украина больше не нуждается в разрешении союзников бить по РФ

Украина больше не нуждается в разрешении других стран для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел республики, чьи слова приводит Telegram-канал ведомства.

Он заявил, что Киев продолжит совершать атаки, используя якобы собственное оружие.

«Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН», — сказал Сибига.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что давно уже убежден, что слов в ответ на действия украинских властей недостаточно. Он подчеркнул, что ВС РФ будут «теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее в Германии подняли вопрос об уничтожении БПЛА в небе над Украиной.