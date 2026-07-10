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Политика

Новак рассказал об усилиях властей по защите НПЗ

Новак: власти делают все, чтобы усилить защиту НПЗ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские власти делают все для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом пишет РИА Новости.

Новак отметил, что на топливном рынке России есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт из-за ударов дронов.

«Тем не менее мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме», — сказал он.

До этого в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Новак говорил, что правительство приняло решение увеличить загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до максимума, направить на рынок накопленные объемы топлива, а также сократить сроки текущих ремонтов НПЗ. Плановые ремонтные работы перенесли на более поздний срок.

Во время мероприятия Новак также сообщил, что в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эта мера, по его мнению, позволит увеличить поставки на внутренний рынок.

Ранее россиянам рассказали, когда ситуация с бензином полностью нормализуется.

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