Россиянам рассказали, когда ситуация с бензином полностью нормализуется

Ситуация с бензином не связана с экономикой, поэтому уже в ближайшее время цены вернутся в норму, топливный кризис полностью завершится в течение месяца. Нормализуется ситуация за счет закупок топлива за рубежом и роста предложения на рынке, объяснил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Бензин подорожал на 11,58% за последние полгода. Рост топливных издержек вызовет неприятные последствия в виде инфляции уже осенью. Летом это не будет заметно, так как есть сезонный фактор урожая, а в сельском хозяйстве дизельного топлива вполне хватает», — отметил эксперт в пресс-центре НСН.

По его мнению, на разрешение проблем потребуется не больше месяца, после чего закупки за рубежом позволят увеличить предложение на рынке и отменить все ограничения. Во многих регионах их уже убрали, напомнил Колташов, добавив, что это в ближайшее время ждет и другие субъекты РФ. Он подчеркнул, что кризис возник не по экономическим причинам, поэтому ситуация быстро стабилизируется.

Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне начали искать способы приготовления бензина в домашних условиях.