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Политика

Премьер Чехии призвал Европу вложиться в собственную систему ПРО

Бабиш: Европе стоило бы направить деньги для Киева на создание своей системы ПРО
Global Look Press

Европе и НАТО следовало бы направить передаваемые Украине средства на создание собственной системы обороны против баллистических ракет. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Idnes.

По его словам, очень важно, чтобы европейцы сосредоточились на реализации этого проекта. Политик планирует поднять эту тему на ближайшем заседании Европейского совета.

Бабиш также отметил, что Чехия в 2026 году вряд ли сможет выделить на оборону 2% ВВП, как этого требовали США. Он уточнил, что Прага сможет достигнуть этого показателя только в 2027 году. Оборонный бюджет республики на будущей год будет повышен на 36 млрд крон (около $1,6 млрд).

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также американский отметил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе.

Ранее Чехия отказалась давать Украине деньги на военную помощь, предложенные Германией.

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