В России назвали главные задачи в зоне СВО

Восстановление территориальной целостности России и создание буферных зон в ряде областей Украины являются главными задачами ВС РФ. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Самая главная задача — это восстановление территориальной целостности, возвращение оккупированных территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области, Запорожской области», — сказал Матвийчук.

Кроме того, речь идет о формировании «буферных зон мира» в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Военный допустил, что туда же войдут Днепропетровская и Николаевская области.

Как подчеркнул эксперт, «на это будут направлены наши все усилия».

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.