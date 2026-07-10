СМИ утверждают, что США передадут Ливану контроль над занятой Израилем территорией

Первая «пилотная зона» в Ливане, в рамках которой контроль над территорией, занятой израильскими войсками, должен перейти ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать «в течение нескольких дней». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

В публикации отмечается, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с обеими странами для продвижения этого процесса.

По информации источника, Вашингтон в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами, чтобы помочь ливанской стороне эффективно восстановить суверенитет в пилотных зонах, а после — на территории всей страны.

27 июня израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее Нетаньяху назвал условие вывода войск Израиля из Ливана.