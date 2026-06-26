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Нетаньяху назвал условие вывода войск Израиля из Ливана

Нетаньяху: ЦАХАЛ останется на юге Ливана до разоружения «Хезболлы»
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные останутся в «зоне безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока движение «Хезболла» не сложит оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — отметил Нетаньяху. Таким образом он высказался о недавнем рамочном соглашении между Израилем и Ливаном, которое было заключено при посредничестве США.

Глава израильского правительства назвал переговоры с Ливаном, прошедшие в США, значимым успехом для своей страны.

В свою очередь, генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Наим Касем заявил, что Израиль не сумел добиться поставленных целей в Ливане и обязан вывести войска. По его словам, вывод израильских сил позволит ливанской армии развернуться в южных районах, способствовать возвращению переселенцев и восстановлению инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что Ливан и Израиль могут подписать меморандум о намерениях в сфере безопасности.

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