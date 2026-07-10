Новое правительство Колумбии закроет посольства в двух странах

Колумбия закроет посольства в Никарагуа и на Кубе

Правительство избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи закроет посольства страны в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил будущий министр иностранных дел республики Омар Була Эскобар телеканалу Caracol.

«В Никарагуа и на Кубе не будет посольств. Посольство в диктатуре легитимизирует диктатуру», — заявил он.

При этом дипломат подчеркнул, что новые власти намерены поддерживать конструктивные отношения с Венесуэлой. Була Эскобар также подтвердил, что после вступления де ла Эсприэльи в должность Колумбия незамедлительно восстановит дипломатические отношения с Израилем, разорванные в мае 2024 года по решению действующего президента Густаво Петро. Кроме того, назначенный министр заявил о намерении укрепить связи с США.

Де ла Эсприэлья был избран президентом Колумбии по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня. Он вступит в должность 7 августа, сменив Густаво Петро. Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» набрал 49,65% голосов, опередив представителя левого блока «Исторический пакт» Ивана Сепеду, получившего 48,7%. В ходе предвыборной кампании де ла Эсприэлья обещал отказаться от левого курса страны, наладить отношения с США, разрешить добычу сланцевого газа и построить мега-тюрьмы для борьбы с преступностью.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от США.