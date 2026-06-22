Де ла Эсприэлья победил на выборах президента в Колумбии

Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре выборов президента в Колумбии по итогам предварительного подсчета 99,7% голосов. Об этом свидетельствуют данные трансляции Национального избирательного совета (CNE).

По данным 20-го предварительного бюллетеня, после обработки информации с 121 714 участков из 122 020 (при более чем 26 млн действительных бюллетеней) де ла Эсприэлья получает 49,65% (12 931 544 голоса), тогда как его оппонент от правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда — 48,7% (12 684 994 голоса), отставая на 246 550 голосов.

Число действительных бюллетеней превысило 26 миллионов.

Окончательные результаты выборов будут официально утверждены избирательными органами после завершения полного подсчета. Если они подтвердятся, де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа, сменив Густаво Петро на посту президента Колумбии на четырехлетний срок.

Президентские выборы в Колумбии стартовали 31 мая. В борьбе за высший государственный пост участвуют 11 кандидатов. Фаворитами являются трое: сенатор Сепеда, предприниматель де ла Эсприэлья, а также правый политик Палома Валенсия.

В ходе предвыборной кампании де ла Эсприэлья говорил, что в случае победы страна откажется от левого политического курса. Кроме того, он пообещал построить мега-тюрьмы для борьбы с ростом преступности, разрешить добычу сланцевого газа в сельской местности и наладить отношения с США.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от США.