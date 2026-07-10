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Политика

Захарова считает унизительным для Зеленского прошедший саммит НАТО

Захарова: саммит НАТО был унизительным для Зеленского
Владимир Астапкович/РИА Новости

Для президента Украины Владимира Зеленского прошедший в Анкаре саммит НАТО стал унизительным, так как его не позвали на пленарное заседание. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте ведомства.

«Состоявшийся 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для В. Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав лишь возможность кратко выступить на «форуме оборонных индустрий» альянса», — говорится в ее заявлении.

По ее мнению, собравшимся он «не поведал ничего нового», вновь озвучив «свой традиционный набор «хотелок», выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические «компетенции» ВСУ».

Какой-либо внятной реакции представителей стран — членов альянса, по словам дипломата, на эти пассажи не последовало, при этом «утешительным призом можно считать заключение украинцами нескольких двусторонних соглашений в рамках коррумпированного проекта «дроновых сделок».

До этого Захарова заявила, что трещины в Североатлантическом альянсе никуда не исчезли, несмотря на демонстрацию лояльности лидеров европейских стран и Канады к США.

Ранее политолог назвал сигналом для Киева недопуск Зеленского к заседанию НАТО.

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