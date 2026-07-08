Захарова указала на «трещины» в НАТО после саммита в Анкаре

Трещины в Североатлантическом альянсе никуда не исчезли, не смотря на демонстрацию лояльности лидеров европейских стран и Канады к США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя саммит НАТО в Анкаре.

«Трещины в трансатлантической связке никуда не делись даже несмотря на то, что лидеры европейских стран и Канады неприкрыто демонстрировали свою лояльность Вашингтону, всячески подчеркивая готовность взять на себя больше обязательств по защите собственной территории», — указала дипломат.

Накануне Трамп заявил, что на саммите НАТО планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что окончание конфликта «ближе, чем принято думать». По его словам, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровал союзников по НАТО.