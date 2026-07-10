Надежды Киева на получение долгосрочной помощи на саммите Североатлантического альянса (НАТО) оказались несбыточными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

«Несбыточными оказались надежды Киева на получение долгосрочной военно-финансовой помощи», — заявила Захарова.

По словам дипломата, главным разочарованием для Украины стала итоговая декларация саммита, в которой нет даже намека на вероятное вступление в альянс. Захарова отметила, что союзники Киева подтвердили обязательства по выделению €70 млрд только в 2026 году. В эту сумму, как отмечается, вошли обещанные в феврале на заседании Контактной группы по поставкам оружия Украине в формате «Рамштайн» €35 млрд, военный компонент кредита ЕС в €90 млрд на 2026-2027 годы, а также иные «пожертвования».

Захарова подчеркнула, что перспективы поддержки выглядят сомнительными в свете недавних заявлений Италии, Нидерландов и Болгарии, признавшихся в исчерпании собственных возможностей.

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус заявляла, что страна больше не может оказывать прямую военную поддержку Украине. По ее словам, страна достигла предела своих возможностей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европу в халатности из-за проблем с поставками ракет для противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, сейчас ПВО является главной слабостью Украины. Зеленский подчеркнул, что Европе следует делиться технологиями и промышленным потенциалом, потому что систем Patriot никогда не хватит на всех.

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.