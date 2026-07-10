МИД Турции заявил, что резолюция Европарламента по Кипру содержит клевету

Турция отвергает принятую Европейским парламентом резолюцию по Кипру, содержащую, по утверждению Анкары, необоснованные обвинения в адрес турецких вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

«Резолюция, содержащая мерзкую клевету, представляет собой последний пример предвзятого и искаженного подхода, принятого ЕС, и в частности Европейским парламентом, в отношении кипрского вопроса, руководствуясь определенными кругами», – говорится в публикации.

В ведомстве высказали обеспокоенность того, что институты ЕС «все больше отходят от исторических реалий и нейтралитета в отношении кипрского вопроса».

8 июля Европарламент принял резолюцию, которая призывает к привлечению ответственности и оказанию поддержки пострадавшим во время турецкого вторжения на Кипр в 1974 году. За резолюцию высказались 575 членов ЕП, 33 проголосовали против, 43 – воздержались.

Ранее Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО.