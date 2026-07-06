Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной НАТО.

«Послушайте, Турция — замечательная страна. Но ею правит человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра — страны-члена НАТО», — сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало на фоне предстоящего саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля.

Ситуация на Кипре остается нерешенной фактически с 60-х годов прошлого века, когда на острове начались столкновения между греко-киприотами и турко-киприотами — крупнейшими общинами острова. В 1974 году войска Турции вторглись на остров на фоне госпереворота сторонников присоединения Кипра к Греции, в результате боевых действий под контролем Анкары оказалось почти 40% острова, где спустя 9 лет появилась самопровозглашенная Турецкая республика Северный Кипр.

Ранее сообщалось, что Турция перебросит истребители на север Кипра.