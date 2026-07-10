Украину предупредили о трудностях с производством Patriot

Опыт Германии и Японии по налаживанию производства ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot служит для Украины предостережением. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как пишет газета, Германия получила разрешение на строительство завода по производству зенитных ракетных систем еще в 2022 году, однако до сих пор там не выпустили ни одной ракеты. Японии, получившей лицензию в 2005 году, потребовалось три года, чтобы провести первое успешное испытание систем.

В материале отмечается, что для создания ракет Patriot Украине необходимо найти и лицензировать около двух десятков поставщиков, участвующих в различных этапах производственного процесса. В отличие от Японии, которая смогла наладить производство в мирное для страны время, Украина столкнется с трудностями.

«Украина, напротив, будет начинать с нуля — в сложный момент», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

Ранее Зеленский анонсировал поставку ракет для ЗРК Patriot на Украину.