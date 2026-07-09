Степашин: Зеленский принес так много вреда, что его ждет суд Божий

Президента Украины Владимира Зеленского ждет Божья кара. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Я думаю, Зеленского рассудит Всевышний, потому что этот человек столько вреда принес, в том числе и украинскому народу, что только Бог ему судья», — сказал он в ответ на вопрос агентства о том, какая судьба ждет президента Украины в конечном итоге.

25 июня Степашин заявил, что Следственный комитет России должен завести уголовное дело против Зеленского в связи с его террористической деятельностью. Экс-премьер, принимая участие в сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной 15-летию создания СК, отметил, что три года назад уже выдвигал это предложение, однако оно не было поддержано.

12 мая украинское издание «Страна.ua» написало, что президент Украины после отставки может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее в США допустили, что Зеленский сбежит в Израиль.