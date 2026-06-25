Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В России призвали возбудить уголовное дело против Зеленского

Степашин призвал СК завести уголовное дело против Зеленского за терроризм
Valentyn Ogirenko/Reuters

Следственный комитет России должен завести уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского в связи с его террористической деятельностью. С таким призывом выступил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

Он, принимая участие в сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной 15-летию создания СК, заявил, что три года назад уже выдвигал это предложение, однако оно не было поддержано.

«Но когда две недели назад Сергей Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом, я подумал, Александр Иванович [Бастрыкин], давайте возбудим уголовное дело на этого мерзавца», — сказал Степашин.

23 июня Лавров заявил, что Зеленского «назначили на роль фюрера», и этот образ оказался «заразным».

В тот же день президент РФ Владимир Путин задался вопросом, какие могут быть предпосылки для переговоров с Киевом, если сначала Зеленский просит о встрече с ним, а через три дня Вооруженные силы Украины наносят удар по Старобельску в ЛНР.

Ранее сообщалось, что Зеленскому может грозить тюрьма после ухода с президентского поста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!