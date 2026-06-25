Следственный комитет России должен завести уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского в связи с его террористической деятельностью. С таким призывом выступил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

Он, принимая участие в сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной 15-летию создания СК, заявил, что три года назад уже выдвигал это предложение, однако оно не было поддержано.

«Но когда две недели назад Сергей Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом, я подумал, Александр Иванович [Бастрыкин], давайте возбудим уголовное дело на этого мерзавца», — сказал Степашин.

23 июня Лавров заявил, что Зеленского «назначили на роль фюрера», и этот образ оказался «заразным».

В тот же день президент РФ Владимир Путин задался вопросом, какие могут быть предпосылки для переговоров с Киевом, если сначала Зеленский просит о встрече с ним, а через три дня Вооруженные силы Украины наносят удар по Старобельску в ЛНР.

Ранее сообщалось, что Зеленскому может грозить тюрьма после ухода с президентского поста.