Зеленскому может грозить тюрьма после ухода с президентского поста

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки может стать фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Возможное участие Зеленского косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) пленках», — говорится в публикации.

По информации журналистов, Зеленский может фигурировать в документах НАБУ под обозначением R1. Отмечается, что R2 — это бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, R3 — бизнесмен и «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, а R4 — экс-министр национального единства Алексей Чернышов.

В издании отметили, что если R1 — действительно Зеленский, то он также, как и его соратники, может стать фигурантом уголовного дела. Однако пока Зеленский занимает пост президента Украины, у него есть иммунитет от преследования, уточнили журналисты. Процесс может быть запущен сразу после того, как он утратит свои полномочия. Также это значительно снижает шансы Зеленского на переизбрание на пост главы государства.

11 мая сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Андрею Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку подозреваемого с дизайнером о проекте дома. Бывший глава офиса президента Украины отрицает свою вину.

