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Политика

Эксперт назвал хитрым ходом Трампа передачу лицензии на Patriot Киеву

Военэксперт Баранец: Киев не сможет в короткие сроки произвести ракеты Patriot
Jonathan Ernst/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot может быть хитрым ходом. Такое мнение в своем материале для kp.ru высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он пояснил, что США самим не хватает ракет ПВО, поскольку запасы сильно истощены из-за конфликта с Ираном. В итоге глава Белого дома не отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а предложил производить боеприпасы самостоятельно.

«Украинское ТВ трубит об этом как о великой победе. Но даже при этом вряд ли и сам Зеленский, и любой даже самый восторженный незалежный эксперт, не понимают, что изготовление ракет по лицензии требует немалого времени. Та же американская компания Lockheed Martin при всем ее техническом могуществе производит по 600 ракет в год (или примерно по 2 штуки в день). А тут надо налаживать производство с нуля», — отметил Баранец.

В этих условиях выпуск первой ракеты Patriot украинским заводом возможен не ранее чем через год-два.

Накануне Трамп на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Издание Responsible Statecraft при этом пишет, что Украина вряд ли сможет построить комплексы Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, заметно не сократит дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Ранее Трамп анонсировал создание в Европе предприятия по обслуживанию Patriot.

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