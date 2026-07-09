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Политика

СМИ раскритиковали одно решение Трампа по Украине

RS: лицензия на Patriot не спасет Украину, а только навредит США
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Попытка президента США Дональда Трампа улучшить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) за счет передачи Киеву лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесмыссленной и даже навредить самому Вашингтону. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Накануне Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Responsible Statecraft пишет, что Украина вряд ли сможет построить систему ПВО Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, не сократит заметно дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Власти США могут в итоге сами отказаться от реализации этой инициативы, понимая связанные с ней военные и технологические риски, говорится в статье.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского.

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