В Госдуме ответили на обвинения России в представлении угрозы для НАТО

Страны НАТО представляют угрозу для России, а не наоборот. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«НАТО не первый раз называет Россию угрозой. Но это скорее НАТО угроза для России. Мы не собираемся нападать на страны альянса, это было сказано не раз и на самом высоком уровне», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что сегодня НАТО наращивает «антироссийскую истерию», мешая урегулированию конфликта на Украине. По его словам, РФ предлагала альянсу решить все вопросы еще в декабре 2021 года через документальное закрепление гарантий глобальной безопасности, но получила отказ.

Несколькими часами ранее лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантическому сообществу. По его словам, страна якобы представляет опасность для безопасности и стабильности блока.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.