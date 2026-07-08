Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме ответили на обвинения России в представлении угрозы для НАТО

Депутат Слуцкий: НАТО представляет угрозу для России, а не наоборот
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Страны НАТО представляют угрозу для России, а не наоборот. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«НАТО не первый раз называет Россию угрозой. Но это скорее НАТО угроза для России. Мы не собираемся нападать на страны альянса, это было сказано не раз и на самом высоком уровне», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что сегодня НАТО наращивает «антироссийскую истерию», мешая урегулированию конфликта на Украине. По его словам, РФ предлагала альянсу решить все вопросы еще в декабре 2021 года через документальное закрепление гарантий глобальной безопасности, но получила отказ.

Несколькими часами ранее лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантическому сообществу. По его словам, страна якобы представляет опасность для безопасности и стабильности блока.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!