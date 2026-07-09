Опросы предсказали победу Ле Пен на выборах президента Франции

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии выборов президента страны 2027 года. Об этом говорят результаты опроса компании Toluna Harris Interactive, который проводился для радиостанции RTL и телеканала M6.

Согласно опросу, в первом туре Ле Пен наберет 35% голосов при условии, что желающие баллотироваться бывшие премьер-министры Франции, а именно глава партии «Возрождение» Габриэль Атталь (8%) и лидер партии «Горизонты» Эдуар Филипп (14%), сохранят свои кандидатуры. Второе место в первом туре займет председатель «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон с 16%. Если Атталь откажется баллотироваться в пользу Филиппа, то последний получит 20% голосов, но у Ле Пен все равно будет 34% голосов. Меланшон наберет те же 16%.

Опрос показал, что во втором туре Ле Пен будет лидировать с 51% голосов, а Филипп наберет 49%. Если ее соперником будет Атталь, тогда лидер «Национального объединения» наберет 67% голосов, а ее конкурент — 33%.

7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок тюремного заключения для Марин Ле Пен до трех лет, из которых два считаются условными, а в течение еще одного года она должна носить электронный браслет. Решение суда дало Ле Пен право баллотироваться на выборах 2027 года.

Затем Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, которые предназначены для найма ассистентов в Европейском парламенте. Лидера фракции приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет.

Ранее Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен.