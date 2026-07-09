Германии пора прекратить агрессивную войну руками Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она ответила на комментарий посольства ФРГ в Москве о проблемах с бензином в России и о том, что «надо прекращать агрессивную войну».

«Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима», — написала дипломат.

Захарова добавила, что пока «озабоченные» дипломаты из Германии могут воспользоваться общественным транспортом и заодно уточнить, «чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы».

8 июля Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с обеспечением регионов топливом. Глава государства поддержал расширение участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке, призвал крупные компании активнее работать с независимыми АЗС и поручил ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма. Что еще заявил президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива.