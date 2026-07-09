В Кремле оценили выступление Трампа и Рубио по Украине на саммите НАТО

В Кремле отметили, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу по Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, США сохраняет приверженность и попытки как-то способствовать мирному процессу», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что у России и США есть расхождения по некоторым позициям.

8 июля Рубио на саммите в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь российской территории. По его словам, Москва должна увидеть, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство». Госсекретарь отметил, что это сможет позволить создать условия для переговоров о прекращении войны.

До этого президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре одобрил удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту на Украине.

Также глава Белого дома назвал президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского «трудными людьми».

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.