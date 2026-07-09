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Политика

Пашинян рассказал, когда будет опубликован текст новой конституции Армении

Пашинян: проект новой конституции Армении будет опубликован до конца года
Юрий Кочетков/РИА Новости

Проект новой конституции Армении будет опубликован до конца года. Об этом во время общения с журналистами рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян, трансляцию ведет YouTube-канал правительства.

«Конкретных сроков сказать не могу. До конца года опубликуем», — сказал премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что ключевое значение конституции заключается в утверждении правопорядка, конституционного строя, а также «в обеспечении генезиса этого строя, его органической связи» с народом.

До этого парламент Армении принял поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Поправки предложила правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция в голосовании не участвовала и намерена оспорить решение в Конституционном суде.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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