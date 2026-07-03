В Армении запретили голосовать проживающим за границей

В Армении ограничили в избирательных правах тех, кто не живет в стране больше года

Парламент Армении принял поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Поправки предложила правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция в голосовании не участвовала и намерена оспорить решение в Конституционном суде.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.