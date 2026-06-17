Пашинян предложил оппозиции устроить революцию

Пашинян предложил оппозиционерам в Армении выйти на улицы и устроить революцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиционным силам выйти на улицы и совершить революцию. Его слова приводит ТАСС.

«Эти угрозы имеют имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх (Самвел Карапетян — «Газета.Ru») и пробелорусский олигарх (Гагик Царукян — «Газета.Ru»). Они должны быть уничтожены в логове. Пока я премьер-министр, я буду уничтожать их адресно», — сказал Пашинян.

До этого премьер Армении заявил, что прошедшие в парламент оппозиционные силы попали туда незаконно.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее оппозиция дала шанс армянскому ЦИК «исправить грехи».